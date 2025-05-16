Начинайте готовить яйца на холодной сковороде, советуют кулинары.

Профессиональные повара поделились основными правилами, как готовить яичницу-болтунью так, чтобы она каждый раз получалась "идеальной" и вкусной, пишет foodandwine.com.

"Для меня яичница-болтунья должна быть минималистичной, но на ее приготовление может уйти целая жизнь", - отметил Рико Торрес, лучший новый шеф-повар F&W 2017 года.

Отмечается, что у кулинаров есть несколько стойких мнений о том, что делает это блюдо лучшим.

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Как готовить яичницу-болтунью - советы

Вот какие 5 способов улучшить яичницу-болтунью предлагают повара:

Когда яичница почти готова, выключите огонь. По словам Торрес, это его главное правило для яичницы-болтуньи - выключать огонь до того, как яйца будут готовы. С ним согласились лучший шеф-повар F&W 2015 года Кэти Баттон и 2013 года Майкл Хадман.

Используйте сковороду с антипригарным покрытием. Неважно, сколько масла вы используете, вероятность того, что ваша яичница прилипнет, на самом деле зависит от сковороды. Чтобы полностью избежать риска, Баттон посоветовала готовить яичницу на сковороде с антипригарным покрытием, с "изрядным количеством масла".

Начинайте готовить яйца на холодной сковороде. Лучший новый шеф-повар F&W 2016 года Брэдли Килгор не включает горелку, пока его яйца не окажутся на сковороде

Медленно и медленно - не всегда лучше. Лучший шеф-повар F&W 2011 года Уайли Дюфрен заявил, что лучший способ приготовить яичницу-болтунью - быстро и яростно. Он готовит яйца на среднем огне, постоянно взбивая.

Добавьте творог. Повара посоветовали, как можно улучнить вкус яичницы с помощью одного ингредиента. И многие высказались за добавление именно творога.

Напомним, ранее УНИАН писал, как сделать вкусную яичницу-болтунью.

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