Стороны договорились об обмене.

На переговорах в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили вопрос масштабного обмена военнопленными.

Об этом во время брифинга для СМИ сообщил министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию в Стамбуле. По его словам, стороны пришли к согласию по обмену в формате "1000 на 1000". Он не стал уточнять, когда именно это произойдет:

"В ближайшее время. Мы знаем дату".

Впоследствии аналогичное заявление сделал глава российской делегации, помощник кремлевского правителя Путина Владимир Мединский. "В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек", - сказал он.

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Обмен пленными с РФ

Как известно, Россия систематически нарушает Женевские конвенции, которые предусматривают гуманное обращение с военнопленными.

Освобожденные из российского плена бойцы рассказывают об избиениях, пытках, электрошоке, имитации казней, психологическом издевательстве, отказе в медицинской помощи, голодовке и содержании в нечеловеческих условиях.

Украинские пленные, которых возвращают домой, часто имеют истощенное физическое состояние, серьезные травмы, признаки психоэмоционального истощения. Некоторые не выдерживают издевательств и умирают в плену.

Более того, Россия отказывается допускать международные миссии, в частности представителей Красного Креста, к местам содержания пленных.

Как сообщал УНИАН, накануне Пасхи состоялся крупнейший обмен военнопленными за все время полномасштабной войны. Тогда в Украину удалось вернуть 277 защитников.

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