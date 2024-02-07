Отдельно секретарь СНБО отметил, что слухи об увольнении главкома могут навредить.

Закон о мобилизацию должен быть справедливым ко всем гражданам Украины, в частности тем, кто уже находится на фронте.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, важно, чтобы депутаты поддержали эту инициативу в первом чтении.

"Есть моменты с учетом того, что мы уже 2 года находимся в состоянии войны, которые нужно упорядочить именно через законодательство, поэтому имею большую просьбу к депутатам, чтобы они поддержали его в первом чтении, чтобы дальше его можно было уже принять и в целом", - сказал он во время общения с прессой.

Относительно слухов о вероятном увольнении главкома Валерия Залужного, Данилов отметил, что раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - это очень опасная и вредная вещь, поэтому говорить об этом следует уже после принятия тех или иных решений.

Секретарь СНБО также добавил относительно ситуации с США, что в стране идут внутриполитические процессы, в которые не стоит вмешиваться хейтом той или иной стороны.

Новый закон о мобилизации

Вчера Верховная Рада Украины приняла решение, что всеобщая мобилизация в Украине и действие военного положения продлены до 13 мая 2024 года.

Сегодня, 7 февраля, предусматривалось решение профильного комитета - Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки по поводу правительственного законопроекта о мобилизации, чтобы можно было рассмотреть и принять его в первом чтении. Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко отметил, что в законопроекте есть ряд норм, которые вызовут дискуссии среди народных депутатов.

На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нет кворума для того, чтобы был рассмотрен поданный Кабмином законопроект о мобилизации, в котором, в частности, прописано снижение мобилизационного возраста до 25 лет с 27.

Вас также могут заинтересовать новости: