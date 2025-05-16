Не все ускорители подходят в 2025 году для приобретения, и авторитетный техноблогер выяснил, что именно сегодня не нужно брать.

Покупка видеокарты для сборки игрового ПК – это крупная инвестиция, особенно с учетом высоких цен не только на топовые модели, но и на устройства среднего и даже бюджетного сегмента. Несмотря на обилие предложений на рынке, далеко не каждая видеокарта станет разумным выбором для геймера.

Популярный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt перечислил видеокарты, которые нет смысла покупать в 2025 году.

Во-первых, ни в коем случае нельзя притрагиваться к GeForce RTX 5060 , которую автор называет морально устаревшей еще до своего выхода из-за малого объема VRAM. Такой GPU не справится с самыми требовательными ААА-хитами даже в 1080p. Вместо нее лучше рассмотреть Intel ARC B580.

, которую автор называет морально устаревшей еще до своего выхода из-за малого объема VRAM. Такой GPU не справится с самыми требовательными ААА-хитами даже в 1080p. Вместо нее лучше рассмотреть Intel ARC B580. GeForce RTX 5060 Ti (8 ГБ) также не имеет никакого смысла для покупки в 2025 году. У нее попросту мало памяти, хотя сам адаптер неплохой. Версия на 16 ГБ выглядит куда более предпочтительно.

также не имеет никакого смысла для покупки в 2025 году. У нее попросту мало памяти, хотя сам адаптер неплохой. Версия на 16 ГБ выглядит куда более предпочтительно. GeForce RTX 5070 тоже сомнительный на сегодняшний день выбор, поскольку она почти не отличается по производительности от RTX 4070. У нее все еще мало VRAM, слабый GPU и узкая шина памяти. Лучше сэкономить и взять Radeon RX 9070.

GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти игнорируем, так как она очень дорогая и всего на 7% мощнее, чем GeForce RTX 4080. Лучше дождаться появления GeForce RTX 5080 Super, которой приписывают 24 ГБ VRAM. Сейчас же более разумной альтернативой GeForce RTX 5080 является GeForce RTX 5070 Ti.

с 16 ГБ видеопамяти игнорируем, так как она очень дорогая и всего на 7% мощнее, чем GeForce RTX 4080. Лучше дождаться появления GeForce RTX 5080 Super, которой приписывают 24 ГБ VRAM. Сейчас же более разумной альтернативой GeForce RTX 5080 является GeForce RTX 5070 Ti. Наконец, мы дошли до актуальной флагманской GeForce RTX 5090 , оснащенной рекордным количеством памяти для данного типа видеокарт (32 ГБ). Все потому, что ценник на нее за гранью разумного.

Видео дня

Ранее Nvidia официально подтвердила, что "народная" GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступит в продажу уже 19 мая. Новинку будут продавать за 299 долларов (~12 800 грн).

Обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000. Пользователи столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммы, отражающие производительность.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является мобильная GeForce RTX 4060. За ней идут GeForce RTX 3060 и десктопный вариант RTX 4060.

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