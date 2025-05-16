Он сказал, что Россия готова воевать "вечно".

На переговорах в Турции российская делегация угрожала Украине, что сможет оккупировать Харьковскую и Сумскую области.

Об этом в микроблоге X написал корреспондент The Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на собственные источники. Так, российским условием для прекращения огня является полный выход украинских войск из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей:

"Россия заявила, что согласится на прекращение огня только если Украина уйдет из четырех "аннексированных" областей, которые она даже не полностью контролирует. Москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую".

Кэрролл привел слова главы российской делегации, советника кремлевского правителя Путина Владимира Мединского: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три - сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?".

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Также ему приписывают слова о том, что Россия готова воевать вечно. "Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно", - сказал Мединский.

Переговоры в Стамбуле

Как известно, сегодня в Турции состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и Россией. После встречи министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время состоится большой обмен пленными по формуле "1000 на 1000".

Российская сторона заявила, что "довольна результатом" и приняла во внимание запрос Киева на встречу между президентом Владимиром Зеленским и Путиным.

Мединский сказал журналистам, что теперь стороны должны представить свое видение возможного будущего прекращения огня.

Напомним, что Европа вместе с Соединенными Штатами Америки призвала Украину и Россию объявить полное перемирие с 12 мая. Киев согласился, но Москва отказалась от прекращения огня.

Ряд экспертов и аналитиков уверены, что кремлевский правитель Путин использует переговоры для того, чтобы тянуть время, поскольку его армия активно наступает на фронте.

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