По словам представителя РФ, во время переговоров украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что сторона РФ довольна результатами переговоров с Украиной. По его словам, Россия готова продолжать такие контракты.

"О чем договорились? Первое. В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными, тысяча на тысячу человек. Второе. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению. И третье. Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня", - подчеркнул Мединский в комментарии росСМИ.

Политик добавил, что каждая сторона должна прописать в деталях условия прекращения огня.

"После того, как такое видение будет представлено, мы считаем целесообразным, тоже об этом договорено, надо продолжить наши переговоры", - сказал глава российской делегации.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и РФ. Стороны конфликта собрались на встречу впервые с 2022 года.

Как стало известно, делегация в последнюю минуту перед переговорами потребовала, чтобы американская сторона не присутствовала на встрече. Украинская делегация заявила журналистам, что таким образом Россия пыталась сорвать переговорный процесс.

После переговоров СМИ раскрыли требования России на переговорах в Стамбуле. В частности россияне требовали вывести "со своей территории" все украинские войска и отметили, что это является их условием для прекращения огня.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал возвращение 1000 украинских пленных. По его словам, об этом была достигнута договоренность с российской делегацией в Стамбуле. Умеров не назвал точную дату обмена пленными, но сказал, что она ему известна.

Также министр сообщил, что во время переговоров обсуждалась встреча Путина и Зеленского. Он добавил, что сейчас команды работают над этим.

Вас также могут заинтересовать новости: