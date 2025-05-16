Роман Свитан призвал людей относиться с пониманием к тому, что Украина может терять такие самолеты.

Потерю самолета F-16, которая произошла сегодня ночью, нужно воспринять спокойно, но есть проблемы - использование истребителя во время уничтожения дрона может приводить к поломкам, и, соответственно, потерям. Об этом в интервью 24 каналу сказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

По его словам, применение F-16 - не панацея, особенно, если учесть количество этих самолетов, полученных Украиной.

"Однозначно мы их будем терять. Идут боевые действия, при ведении которых есть допустимые коэффициенты потерь. Без них - абсолютно никак. Причем, начиная от ошибок в технике пилотирования с летчиками, заканчивая техническими моментами, связанными с эксплуатацией самолетов. Потому, что самолет - это сверхсложная система", - акцентировал Свитан.

Видео дня

Он призвал относиться "нормально, с пониманием" к тому, что произошло, тем более, что летчик успел катапультироваться, на что у него были считанные секунды. По словам Свитана, летчик - "очень дорогая единица": кроме того, что речь идет о человеческой жизни, это еще и дорогая подготовка специалиста высокого уровня. Как отметил специалист, ему непонятно использование самолетов такой сложности, например, для сбивания дронов.

"Выводить F-16 на задание по уничтожению дронов, это как микроскопом гвозди забивать. Это просто у нас сейчас нет тех систем, которые должны были с этими дронами бороться. Нужны легкомоторные самолеты, а F-16 - сверхсложный аппарат, задача которого перехватывать сверхзвуковые цели", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что на вооружении F-16 есть скорострельная пушка, но снаряды расходуются в течение "нескольких минут". Есть еще ракеты, но каждая стоит от 300 тыс. долларов.

"Сколько он ракет поднимет - ну, шесть возьмет..., а дальше - пушка. И получается, что самолет используется как летающая пушка, из которой работать по "шахеду" очень сложно. "Шахед" взрывается... Если его сбили, а он не упал, а взорвался, то при скоростях, при заходе на цель на коротких дальностях осколки (дрона - УНИАН) попадают в двигатель самолета", - объяснил эксперт.

Потеря истребителя F-16 - что известно

Как писал УНИАН, 16 мая Украина потеряла F-16. Ночью в 03:30 с самолетом была потеряна связь, когда он выполнял задание по отражению воздушной атаки россиян.

По данным Воздушных сил ВСУ, летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку, но на борту возникла нештатная ситуация. Пилоту удалось отвести истребитель подальше от населенного пункта и катапультироваться.

В то же время президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан раскритиковал использование F-16 Украиной. По его словам, такие истребители не созданы для сбивания вражеских беспилотников.

Хазан также отметил, что нештатную ситуацию на самолете могло вызвать даже попадание птицы в двигатель.

"Я хочу напомнить, что F-16 - это однодвигательный самолет. И такое могло быть, поскольку он двигался на небольшой высоте, на той высоте, на которой сейчас россияне используют "шахеды". Поэтому могло быть что угодно. Давайте дождемся решения комиссии", - отметил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: