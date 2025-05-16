Буквально на этой неделе такие дроны научились на опасных для себя участках полета рыскать в воздухе, мешая работать украинским зенитным дронам, рассказал военный.

На фронте в Украине увеличивается количество российских атак БПЛА нового типа на основе искусственного интеллекта, российские оккупанты ежедневно обучают ИИ в них. Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей "Флеш" Бескрестнов, эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий.

"Мы фиксируем до 30-50 вылетов ежесуточно на трех направлениях", - отметил он.

"Флеш" подчеркнул, что россияне "ежедневно обучают искусственный интеллект у них".

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"Например, буквально на этой неделе эти дроны научились на опасных для себя участках полета рыскать в воздухе (постоянно двигаться верх и вниз, вправо и влево), мешая работать нашим зенитным дронам. Благодаря ИИ и моделям дроны могут летать над трассами, выискивая внизу военные машины", - подчеркнул эксперт.

При этом он обратился ко всем военным "не только от себя, а от целой группы ведомств" с несколькими просьбами.

"Нам очень нужны образцы. Мы ищем противодействие. Пожалуйста, передавайте трофей вашим командирам или ГУР, СБУ. Ну, не стоят пару десятков тысяч гривен, которые вы получите, жизней сотен побратимов", - призвал Бескрестнов.

Кроме того, он обратился к экипажам зенитных дронов. "Пожалуйста, докладывайте командованию о фиксации этих типов дронов, даже если вы их не сбили", - написал эксперт.

"Флеш" призвал также всем думать о том, как бороться с "этой нечистью". "РЭБ здесь не работает", - добавил он.

Российские дроны с ИИ

Как сообщал УНИАН, ранее "Флеш" заявил, что новые вражеские ударные БПЛА неизвестного типа, оснащенные искусственным интеллектом, впервые были применены в Сумах в феврале, а в последнее время их также фиксируют на Востоке.

По его словам, на дрон установлен аккумулятор емкостью 34 ампер-часов, что дает ему возможность доставить боевую часть весом 3 кг на расстояние до 80 километров. Он собран на 100% из импортных комплектующих.

"Флеш" также отметил, что дрон управляется через сети мобильной связи LTE, имеет инерционную и спутниковую систему навигации. Он также оснащен мощной камерой 14 Мп, модулем распознавания и обработки видео JETSON. Также на нем установлен лазерный дальномер, который дает возможность БПЛА ориентироваться по карте высот.

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