Ко второму чтению будут вноситься поправки.

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449) поддержало 243 народных депутата (при необходимых минимум 226).

Ко второму чтению народные депутаты Украины будут вносить поправки.

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По законопроекту докладывал в сессионном зале Верховной Рады Украины министр обороны Украины Рустем Умеров.

Закон о мобилизации - что предусматривает проект

Как сообщал УНИАН, Кабмин в конце января передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

В обновленном законопроекте прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы. Кроме того, предложено снизить призывной возраст до 25 лет (сейчас составляет 27), отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

Обновлено в 14:00. За законопроект в первом чтении проголосовало 178 нардепов из фракции "Слуга народа", 3 – из фракции "Голос", 18 – группа "Доверие", 17 – из группы "Платформа за жизнь и мир", 12 – группа "Восстановление Украины", 7-я группа "За будущее", 8 – внефракционные народные депутаты.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отмечает, что законопроект принят без предложений Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. "Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", – отмечает он.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сказал, что законопроект изменился после первой редакции, но в нем остаются несколько позиций, которые вызывают дискуссии. Речь идет о вопросах, так называемых, электронных повесток, относительно тех, кто ухаживает лиц с инвалидностью. Есть дискуссии об аспирантах за счет государственного и не государственного заказа (в правительственном законопроекте предусмотрено, что аспиранты, которые учатся на условиях контракта, будут подлежать призыву во время мобилизации – УНИАН).

Он отметил, что очевидно, что правок будет много ко второму чтению, потому что закон дискутивный, но надо искать взаимопонимание.

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