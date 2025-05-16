Россия увеличивает расходы на войну, несмотря на сокращение нефтегазовых доходов бюджета.

Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в мае могут снизиться на треть по сравнению с прошлым годом - до 0,52 триллиона рублей (6,48 миллиарда долларов), что является самым низким уровнем с июля 2023 года, из-за снижения цен на нефть и укрепления рубля, сообщает Reuters.

Отмечается, что в мае нефтегазовые доходы российского бюджета снизятся вдвое по сравнению с апрельским результатом из-за недополучения 0,49 триллиона рублей налога на дополнительный доход нефтяных компаний, что вызвано падением цен на "черное золото".

В частности, если в апреле прошлого года цена бочки российской нефти составляла 6965 рублей, то уже в этом году - 4562 "деревянных" за баррель.

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В целом, за период с января по май текущего года, по подсчетам журналистов, российский бюджет получил 4,25 триллиона рублей нефтегазовых доходов, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года.

Доходы от продажи нефти и газа остаются важным источником поступлений российского бюджета. Они составляют около 25% федерального бюджета врага и используются на финансирование российско-украинской войны.

В то же время, в конце прошлого месяца российское министерство финансов снизило прогноз доходов от продажи нефти и газа на 2025 год до 8,32 триллиона рублей (103,55 миллиарда долларов) или 3,7% ВВП с 10,94 триллиона рублей или 5,1% ВВП. Вместе с тем, в текущем году РФ планирует дополнительно потратить 830 миллиардов рублей на войну с Украиной.

Цена на российскую нефть и война

В мае доход РФ от экспорта нефти упал до двухлетнего минимума из-за длительного снижения стоимости "черного золота". За период с 11 апреля по 11 мая РФ заработала на экспорте нефти 4,09 млрд долларов, что чуть больше, чем за период с 4 апреля по 4 мая. Вместе с тем, это второй самый низкий показатель с апреля 2023 года.

Снижение стоимости "черного золота" заставило РФ искать дополнительные деньги на войну, меняя правила для нефтяных компаний.

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