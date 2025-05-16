В рекламе приводятся старые цифры, о которых сообщалось еще в мае 2024 года.

Microsoft запустила новую рекламу, в которой заявляет, что "они быстрее, чем Mac". Речь идет о производительности топовых Windows-ноутбуков Copilot+PC со встроенными ИИ-технологиями и чипами Qualcomm и AMD.

В новом ролике на YouTube компания утверждает, что ее ноутбуки на 58% быстрее прошлогодних MacBook Air M3, а в некоторых случаях – даже быстрее свежих "эйров" на M4, хотя процентное преимущество уже не упоминается. Тесты проводились в Cinebench 2024.

Среди протестированных Copilot+PC: Lenovo Yoga Slim 7x со Snapdragon X Elite, Microsoft Surface Laptop со Snapdragon X Elite и HP OmniBook Ultra 14 с AMD Ryzen AI 9 HX 375.

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Профильные СМИ сразу же обратили внимание на один нюанс: данные для сравнения тянут аж из мая 2024-го, что заставляет задуматься о свежести этих "рекордов".

Apple, впрочем, не остается в стороне, подчеркивая, что семейство чипов M4 обеспечивает лучшее в отрасли соотношение производительности на ватт. Это дает MacBook Air не только высокую производительность, но и длительное время автономной работы, а также тонкую и легкую конструкцию без встроенного вентилятора.

В то же время владельцы Windows-ноутбуков на базе Snapdragon массово сдают их обратно. Хотя процессоры Arm обеспечивают лучшую энергоэффективность и время автономной работы, некоторые игры и приложения для Windows все еще толком не оптимизированы под него.

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