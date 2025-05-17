Путин делает ровно столько, чтобы убедить Трампа, что он вовлечен в эти усилия по достижению мира в Украине, в то же время делая все возможное, чтобы убедиться, что это ни к чему не приведет.

Российский лидер Владимир Путин пошел на большой риск, замедлив американских переговорщиков по мирному предложению, а затем отказавшись явиться на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, которые он сам публично инициировал, пишет Financial Times.

"До сих пор отказ российского лидера взаимодействовать на условиях, установленных другими, встречал мало сопротивления — уж точно недостаточно, чтобы заставить пойти на уступки или изменить ход его войны", - пишет издание.

Самым явным признаком этого стало то, что президент США Дональд Трамп, казалось, извинил неявку российского лидера в четверг и одновременно поставил под сомнение весь смысл российско-украинских переговоров, заявив: "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся".

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Как отмечает FT, это был подарок Путину, который давно искал личной встречи Трампом. Для украинцев это возродило их худшие опасения — что Трамп попытается заключить сделку с Путиным через их головы и продать Украину по течению.

"Путин делает ровно столько, чтобы убедить Трампа, что он вовлечен в эти усилия по достижению мира в Украине, в то же время делая все возможное, чтобы убедиться, что это ни к чему не приведет", — сказал высокопоставленный европейский дипломат. - "И Трамп на это попался".

Как отмечает издание, нежелание Путина принимать участие в содержательных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни, даже для тех в администрации Трампа, кто был склонен дать ему кредит доверия.

Так, по данным источников FT, на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники сообщили специальному посланнику Трампа Стиву Виткоффу, что Путин не хочет обсуждать 22-пунктный мирный план, который Виткофф составил с участием Украины и Европы. При этом, как отмечает FT, из-за реакции России Виткофф отложил предварительные планы встречи с российским лидером на этой неделе.

Также Путин отказался приезжать на переговоры в Турцию и вместо этого отправил делегацию низкого уровня во главе со своим бывшим министром культуры Владимиром Мединским. Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась менее чем через два часа без прорыва. Обе стороны договорились обменять тысячи военнопленных, но не достигли прогресса в вопросе длительного прекращения огня.

Европейские лидеры выразили свое разочарование. премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск в итоге выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что позиция Путина "неприемлема". Четыре лидера вместе с Зеленским также провели совместный телефонный разговор с Трампом. Стармер сказал, что сейчас существует "высокий уровень координации" между основными четырьмя странами — Великобританией, Францией, Германией и Польшей — "и администрацией президента США Трампа" по Украине.

"Это просто слезы", — сказал один европейский министр иностранных дел, имея в виду послание Европы администрации Трампа в надежде, что президент в конечном итоге изменит позицию по России.

"Пока что эта европейская риторика не была поддержана никем в администрации Трампа, которая продолжала выражать разочарование обеими сторонами конфликта, не выделяя Россию, и намекала, что она может уйти", - отмечает FT.

Высокопоставленный украинский чиновник охарактеризовал ситуацию как то, что Путин и Зеленский заперты в геополитической игре "блэкджек" — с Трампом в качестве дилера.

"У Путина были "сильные, но рискованные" карты, сказал чиновник. Однако Украина делает ставку на то, что если российский лидер вытащит еще одну карту, то может "прогореть"", - отмечает издание.