Лидеры государств говорили о ходе переговоров в Стамбуле между делегациями Украины и РФ.

После встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск поговорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, именно переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле были основной темой этого телефонного разговора.

Позже Зеленский в Телеграм подтвердил, что во время телефонного разговора была обсуждена встреча в Стамбуле. Глава государства заверил, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций.

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"Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Спасибо всем в мире, кто помогает", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия уже более двух месяцев оставляет без ответа американское предложение о безусловном прекращении огня, игнорирует все возможные призывы, выдвигает нереалистичные условия и не показывает готовности заканчивать войну.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, в Стамбуле впервые с 2022 года состоялась встреча между представителями Украины и России. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Российскую - помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.

Украинская делегация поехала на переговоры, чтобы говорить о полном и безусловном прекращении огня минимум сроком на 30 суток. Кроме того, Украина ожидала от России осуществления гуманитарных шагов - возвращения насильно депортированных украинских детей и обмена военнопленными по формуле "всех на всех".

Также украинская сторона намеревалась говорить о возможности прямой встречи между Зеленским и Путиным в формате "с глазу на глаз".

При этом, российская делегация произнесла нереалистичные требования к Украине. Россияне потребовали, чтобы Украина вывела Силы обороны из областей, которые захватчики не могут захватить. Россияне заявили, что это является их условием для прекращения огня.

Как сообщил Умеров после встречи, украинская и российская делегации обсудили вопрос обмена военнопленными и согласились осуществить обмен в формате "1000 на 1000".

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