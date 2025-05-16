Оккупанты хотят больше территорий.

На первых с 2022 года прямых переговорах с Украиной российская сторона выдвинула Киеву нереалистичные требования прекращения войны.

Как передает The Guardian, об этом со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщает агентство Reuters. По его словам, требования Москвы в Стамбуле являются нереалистичными и "выходят далеко за пределы того, что обсуждалось ранее".

По данным Clash Report, агентство также сообщило о российском требовании вывести "со своей территории" все украинские войска. Россияне заявили, что это является их условием для прекращения огня.

Видео дня

Переговоры в Стамбуле

Как известно, перед встречей делегаций президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом украинской команды является полное, безусловное и честное прекращение огня.

Кроме того, украинская делегация планировала обсудить с россиянами возможность личной встречи между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Путиным.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что Москва рассматривает эти переговоры как продолжение "мирного процесса в Стамбуле" от 2022 года.

По данным СМИ, российская сторона настаивала на отсутствии представителей Соединенных Штатов Америки на этой встрече. В то же время турецкая сторона оставалась на переговорах.

Вас также могут заинтересовать новости: