По словам министра обороны Украины, сейчас стороны работают над этим вопросом.

Во время переговоров в Стамбуле обсуждалась личная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в комментарии журналистам.

По его словам, сейчас команды работают над этим.

В то же время глава российской переговорной группы Владимир Мединский в комментарии для росСМИ заявил, что Украина инициировала встречу лидеров двух государств, поэтому Москва "приняла это к сведению".

Он добавил, что Украина и РФ договорились детально прописать свои предложения по установлению режима прекращения огня.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Также Рустем Умеров анонсировал возвращение 1000 украинских пленных. По его словам, это было обсуждено с российской стороной во время переговоров в Стамбуле.

Министр добавил, что стороны пришли к согласию по обмену в формате "1000 на 1000". Он не назвал дату, однако сказал, что это произойдет совсем скоро.

Кроме того, СМИ раскрыли требования России на переговорах в Стамбуле. Как сообщил украинский источник для Reuters, требования Москвы в Стамбуле являются нереалистичными и "выходят далеко за пределы того, что обсуждалось ранее".

В частности, во время переговоров россияне потребовали вывода украинских войск из областей, которые РФ частично захватила. По словам представителей России, это является условием страны для прекращения огня.

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