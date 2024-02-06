По словам Вадима Мазевича, проблемы с мобилизацией в Украине однозначно есть.

Командир ВСУ Вадим Мазевич, которому подчиняется батальон беспилотных авиационных комплексов в составе 3-й ОШБр, высказался об украинцах, которые боятся мобилизации.

Украинцам страшно идти на войну, однако здесь надо понимать, что следует защищать "свое", если хочется жить в замечательной Украине.

"Люди боятся. Но, простите меня, вы хотите жить в чудесной стране? Это надо защищать!", - сказал Мазевич "Украинской правде".

По словам командира батальона, всем на фронте бывает страшно - соврет тот, кто скажет, что никогда такого не чувствовал. "Но этот страх со временем притупляется", - акцентировал он.

Боец говорит, что он никому не судья, поэтому не собирается осуждать решения или поведение других. Ему понятно следующее: "Людям, которые не хотят воевать, придется все равно это делать (рано или поздно). Только сейчас есть выбор, куда идти, потому что есть рекрутинговые кампании".

Если не решать собственную судьбу самостоятельно, то однажды в дверь постучится ТЦК: "И тебя отправят туда, куда ты не хочешь", - говорит Мазевич.

Данилов высказался об изменении правил мобилизации

Сейчас в Верховной Раде продолжается дискуссия относительно обновленного законопроекта о мобилизации. По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, его могут рассмотреть на следующей неделе.

Учитывая разные мнения относительно норм и пунктов законопроекта, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал СМИ о своем видении в этом вопросе. По его словам, изменения в законе необходимы, ведь обществу нужно дать справедливость. "Это закон, который обязательно должен быть о справедливости", – заявил он.

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