ВСУ разгромили российский пункт распределения дронов: Генштаб раскрыл детали

Также уничтожено несколько складов врага с боеприпасами.

Воины из ОСУВ "Днепр" поразили логистический пункт распределения дронов, где был уничтожен большой запас врага. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что Силы обороны Украины эффективными действиями срывают захватнические планы агрессора

"Еще 29 августа 2025 года, воины из ОСУВ "Днепр" поразили логистический пункт распределения дронов. Как результат - уничтожение огромных запасов ударных БпЛА российского агрессора", - сказано в сообщении.

Видео дня

В Генштабе отмечают, что, по подтвержденной информации, враг пытался организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17 танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области, а также раздать для нужд оккупационной армии, действующей в Донецкой области, более 19000 БПЛА различных типов.

"Грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии.

Во втором случае груз состоял из различных БпЛА ("Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие) и сопутствующего оборудования (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики)", - отмечают в Генштабе. При этом добавляют, что первым был удар по логистическому пункту распределения дронов, а второй - по складу боеприпасов. "Очередь вражеских боеприпасов наступила 18 сентября 2025 года, когда подразделения Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины уничтожили полковой склад БК российских оккупационных сил на Луганщине. В дополнение к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что результат эффективного сотрудничества тех, кто находит и тех, кто поражает, улучшается с каждым разом.

Удары по целям врага

Как сообщал УНИАН, на днях, украинские спецназовцы пробрались на Тендровскую косу, которая временно оккупирована армией РФ, и уничтожили там многоцелевой тягач "Витязь", который подвозил оружие и живую силу.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что успешный рейд на Тендровскую косу совершили бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины. Это была очередная ночная высадка, в ходе которой также установили на косе минные заграждения.

В результате, в ловушку спецназовцев военной разведки попал тягач российских оккупантов ДТ-10 "Витязь", который уже ничего не подведет врагу.

Вас также могут заинтересовать новости: