Украинские защитники погрузили артиллерийские установки на баржи.

Во время освобождения Змеиного воины ВСУ воспользовались хитроумным трюком. Они установили САУ Caesar французского производства на баржи, которые курсировали в пределах десяти километров от берега. Благодаря этому бойцы смогли обстреливать позиции оккупантов на острове.

Такой информацией поделилось издание The New York Times в своем новом материале о войне в Украине. По словам журналистов, ВСУ внутри НАТО называют "армией Макгайвера". Это отсылка к старому американскому телесериалу "Секретный агент Макгайвер", в котором главный герой постоянно импровизировал и применял все, что попадется под руку.

ВСУ получили такое прозвище за свое умение адаптироваться. Это доказывает трюк с Caesar. Так как Змеиный расположен на дистанции 50 км от берега, а радиус действия упомянутых САУ до 40 км, то украинские защитники устанавливали артиллерийские орудия на баржи. Они отплывали на 10 километров от берега, после чего бойцы начинали вести огонь по рашистам.

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В материале также отмечается, что ВСУ потопили флагман Черноморского флота "Москва" собственными ракетами. А еще Украина создала свои морские беспилотники для атак на вражеские корабли.

Освобождение Змеиного: основная информация

Украинские защитники регулярно наносили удары по группировке оккупантов на острове. В результате рашисты сбежали со Змеиного 7 июля. Минобороны РФ в официальном заявлении назвало это "жестом доброй воли".

Освобождение Змеиного открыло пути для вывоза сельскохозяйственной продукции и прохода суден в акваториях Черного моря.

После бегства оккупанты неоднократно устраивали бомбардировки острова. Их основной целью стало уничтожение своей же брошенной техники.

В конце июля ВСУ наведались на Змеиный и провели разминирование территории. Они также установили на острове украинский флаг и спасли кота, который пережил оккупацию.

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