Главком ВСУ отметил, что это была операция "окончательной эвакуации" россиян с острова.

Украинские беспилотники нанесли сокрушительные удары по оставленной российской технике на острове Змеиный. Вчера оккупанты пытались самостоятельно это сделать, но неудачно.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

30 июня оккупанты спешно оставили Змеиный, не выдержав ударов ВСУ. Вчера пара российских самолетов нанесла несколько неудачных ударов по Змеином. По информации Залужного, пилоты атаковали остатки техники РФ, которую не успели забрать.

"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако, традиционно не справились с поставленной задачей. Мы "помогли" оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет", - написал Залужный.

На кадрах видно, что российскую технику уничтожали с воздуха. Операцию осуществляли ударные беспилотники. Удары украинцев оказались куда более меткими, чем атаки пилотов "второй армии мира".

Накануне бегства россиян с острова украинские силы в очередной раз ударили по позициям противника на Змеином ракетными и артиллерийскими подразделениями. Но в Минобороны РФ утверждают, что отвод войск является "жестом доброй воли", не признавая поражение и потерю важного стратегического объекта. Это уже стало причиной для мемов, которые всколыхнули соцсети.

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