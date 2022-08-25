Спецназовец Павел рассказал, что у Змея очень боевой характер

Кот, который пережил российскую оккупацию на острове Змеиный, сейчас живет в Киеве. Змею уже почти год.

Об этом рассказал спецназовец Павел в эфире телеканала ТСН.

Животное несколько месяцев привело под российской оккупацией. По слова Павла, теперь кот живет у командира и как участник боевых действий - на двойном пайке. Змей на острове даже получил боевое ранение в шею.

Он отметил, что у Змея боевой и своенравный характер

"Влияние на него имеет исключительно жена командира", – рассказывает спецназовец.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале.

30 июня после огневых ударов по Змеиному украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями российские захватчики покинули остров.

4 июля стало известно, что на острове Змеиный установлен флаг Украины. На острове Зменый исследовали подземные укрепления, провели инженерные работы по разминированию и установили украинский флаг.

20 июля на острове Змеиный исследовали подземные укрепления, провели инженерные работы по разминированию и установили украинский флаг.

Отмечается, что на острове были обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. Речь идет о системах наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы боевых действий, личные документы военнослужащих РФ и электронные носители информации.

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