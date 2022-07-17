Враг пытается убедить, что они владеют островом и его как-то контролируют.

Войска РФ продолжают вылетать и бомбить остров Змеиный.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

"Враг продолжает изыскивать возможности доказать, что у него есть еще какие-то силы для того, чтобы убедить нас в своей "мощи". И что он может еще сделать, как только время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный? Поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они им владеют и его как-то контролируют. Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока они бьют по той технике, которую оставили сами", - сказала она.

Гуменюк также отметила, что информация о продвижении Вооруженных сил Украины в Херсонской области пока что остается на уровне легкого военного шифрования.

"Продвижение есть, и те, кто в нем задействованы, знают где оно и насколько. Участники этого процесса со стороны мирного населения уже знают и соблюдают наш режим тишины. Мы им благодарны. Еще немножечко и объявим населенные пункты, которые освобождены, и территории", - сказала она.

Остров Змеиный:

Российские оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

30 июня после огневых ударов по Змеиному украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями российские захватчики покинули остров.

4 июля стало известно, что на острове Змеиный установлен флаг Украины.

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