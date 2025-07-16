Искупаться в водоеме можно совершенно бесплатно.

В Кировоградской области, между селами Олиевка и Протопоповка находится удивительное озеро. Местные жители знают множество легенд и историй о нем, но также отмечают, что Серебряное озеро Александрийского района - источник здоровья и молодости.

Чем уникально Серебряное озеро под Александрией

В 20-х годах XX века в Кировоградской области, в селе Олиевка, добывали гранит. Образовался большой карьер, который затопило грунтовыми водами в 36-м году. Объем был настолько большой, что вода полностью затопила карьер за полчаса, и рабочим не удалось ни откачать ее, ни спасти затонувшую технику. С того момента добыча гранита прекратилась, Серебряное озеро осталось. С высоты птичьего полета водоем кажется лазурно-голубым, а если стоять к нему вплотную, то вода приобретает перламутровый оттенок.

Во время войны 41-45 гг. немцы, оккупировав село, поняли, что вода в озере целебная. Они развернули рядом с водоемом госпиталь для раненых солдат, надеясь на ускоренную реабилитацию. По рассказам местных жителей, немцы даже стали вывозить воду цистернами, а затем и эшелонами в Германию.

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До сих пор и среди жителей близлежащих сел и городов, и среди приезжих популярно Серебряное озеро. Вокруг него много практически безлюдных песчаных пляжей, однако совершенно нет деревьев, поэтому лучше брать с собой тент или зонт. Детям и любителям экстрима также понравится Серебряное озеро - скала там далеко не одна, с каждого такого выступа можно прыгнуть в воду с высоты 15-20 метров.

Единственное, о чем стоит помнить - это о том, что на месте водоема все-таки раньше был карьер. Сейчас дно озера покрыто глиной с камнями разного размера. Грани этих камней могут быть острыми, так что, необходимо быть осторожными. Глубина водоема в отдельных местах может достигать целых 30 метров, что впечатляет даже опытных пловцов.

Где именно находится Серебряное озеро - как добраться

Каждый желающий может посетить Серебряное озеро - Александрия находится всего в получасе езды на машине. Если будете ехать из Кропивницкого, то необходимо держать курс на Александрию. На выезде из города свернуть по развилке налево, проехать церковь и кладбище.

Когда по карте поймете, что попали в Приютовку, едьте по главной дороге, через несколько минут будет деревня Протопоповка - Серебряное озеро окажется совсем рядом. От указанного населенного пункта вам останется только добраться со сквера со стелой, проезжая железнодорожный мост. После сквера увидите стоянку тракторов, асфальтированную дорогу и грунтовку, ведущую прямо к озеру.

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