Два барже-буксирные составы уже успешно перешли с рейда Сулины до портопункта Килия.

Благодаря освобождению Змеиного от оккупантов появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения каналом Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию – говорится в публикации.

Два барже-буксирные составы компании "Краншип" уже успешно перешли с рейда Сулины до портопункта Килия через устье Быстрое.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров. В России назвали вывод войск из змеиного "жестом доброй воли".

Накануне командование ССО обнародовало детали спецоперации и показали знаковые фотографии. Отмечается, что в то время, когда украинские воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении змеиного.

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