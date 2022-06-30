В Москве заявили, что "это решение не позволит Киеву спекулировать на теме продовольственного кризиса".

Российское военное командование подтвердило вывод войск с украинского острова Змеиный. В Министерстве обороны РФ отрапортовали о якобы завершении выполнения поставленных задач на острове.

Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

"Сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в сообщении.

При этом в Москве заявили, что продемонстрировали "не препятствование усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".

"Это решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря", - заявили в Минобороны РФ.

Теперь в России "ожидают" разминирование Черного моря и теперь "слово за Украиной".

Удар по острову Змеиный - что известно

Оперативное командование "Пивдень" 30 июня сообщило, что в Черном море защитники Украины продолжают операцию на острове Змеиный, где удалось ударить по еще одному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь - С1". Кроме этого, наши военные ликвидировали 40 оккупантов и уничтожили много техники РФ на юге.

Позже стало известно, что пожар на украинском острове продолжается, а российские оккупанты, вероятно, покинули Змеиный.

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