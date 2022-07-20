На острове обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника.

На острове Змеиный исследовали подземные укрепления, провели инженерные работы по разминированию и установили украинский флаг.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

"В ходе операции ГУР проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на острове были обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. Речь идет о системах наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы боевых действий, личные документы военнослужащих Российской Федерации и электронные носители информации.

"На острове установлен украинский флаг вместо рашистского "триколора". Кроме этого, найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

30 июня после огневых ударов по Змеиному украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями российские захватчики покинули остров.

4 июля стало известно, что на острове Змеиный установлен флаг Украины.

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