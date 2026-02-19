Украина и Россия близки к завершению переговоров на военном уровне, - Зеленский

РФ пытается продать "успешные шаги" своей аудитории, но у нее это не получается.

Украина и Россия ближе к завершению переговоров на военном, чем на политическом треке. Об этом в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

"Военные в трехстороннем формате говорили о том, как разработать миссию по мониторингу прекращения огня, когда оно будет установлено, когда политическое направление откроет эти возможности. Они обсудили детали, технические нюансы и возможности обеих сторон. И прежде всего американцев, ведь у них будет ведущая роль в мониторинге. Итак, на военном треке они ближе к результату – драфту со всеми деталями о том, как осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня", – сообщил Зеленский.

Видео дня

В то же время он добавил, что сложным является обсуждение роли европейских стран в гарантиях безопасности для Украины.

"Для нас их роль имеет большое значение. Важно, что у нас есть американские партнеры. Но я постоянно подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны европейские представители", – отметил президент.

РФ пытается продать "успешные шаги"

Также президент отметил, что Россия пытается продать своей аудитории "успешные шаги", однако у нее это не получается. Этому в частности способствуют украинские наступательные действия на фронте.

"Даже их аудитория – националистическая, радикализированная часть российского общества – не доверяет правительству и Путину. Потому что они видят, что на поле боя нет успешных шагов. Сейчас Россия теряет 30 000–35 000 военных в месяц погибшими или тяжелоранеными. Они действительно платят жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли. А у нас также есть свои наступательные шаги, и тогда они ее теряют", – написал Зеленский.

О НАТО

Кроме того, по словам президента, США и "возможно" некоторые европейские лидеры обсуждают с Россией новый документ. Он будет касаться НАТО и РФ.

"Когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать все. Но для меня важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами. Не только с россиянами – с нами. Потому что это касается нас. Хотя они могут делать это и без нас. Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае мы будем реагировать на неожиданности, если они будут", – заявил Зеленский.

О месте встречи

Президент также отметил, что считает хорошим вариантом провести трехстороннюю встречу с участием США, РФ и Украины в Швейцарии. Зеленский подчеркнул, что Украина уважает и ценит партнеров с Ближнего Востока и других стран.

"Но, по моему мнению, если война происходит в Европе, то мы должны найти место в Европе", – отметил Зеленский.

Мирные переговоры: что известно

Ранее Зеленский, комментируя переговоры, отметил, что в вопросе территорий у трех сторон были три разных точки зрения. В то же время он отмечал наличие прогресса в военной группе.

Между тем The New York Times сообщает, что Украина и РФ во время встречи обсудили идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будет контролировать ни одна из сторон. Также стороны обсудили создание зоны свободной торговли на потенциальной демилитаризованной территории.

