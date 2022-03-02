По его данным, ВСУ дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщает, что российские оккупанты на шестой день вторжения в Украину потеряли тактическую инициативу и снизили темпы продвижения вглубь страны.

Об этом говорится в заявлении Залужного на официальном аккаунте в Facebook.

"Весь мир видит, как государство-агрессор Российская Федерация ведет кровавую войну против Украины, используя дальнюю и оперативно-тактическую авиацию с применением высокоточного оружия дальнего действия. В прицеле российских оккупантов мирные города, но они хладнокровно нажимают на спусковой механизм, что делает их военными преступниками", - говорится в сообщении.

По его данным, ВСУ дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва.

"Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения. Сегодня во время ожесточенных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа. В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ", - сообщил Залужный.

Напомним, по данным Залужного, войска Российской Федерации с начала вторжения в Украину выпустили 113 ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным украинским городам и селам.

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