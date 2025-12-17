По его словам, оккупанты должны были бы создать как минимум три ударных плацдарма.

Чтобы действия врага были максимально эффективными по захвату Краматорско-Славянской агломерации, Россия должна создать как минимум три ударных плацдарма и откуда синхронизировано атаковать Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Об этом в эфире Киев24 сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Он отметил, что сейчас 150 тысячная группировка российских войск сосредоточена в районе Покровска и Мирнограда.

"Еще 120 тысяч враг сосредоточил на юге Запорожской и на юге Херсонской областей. Поэтому, я думаю, те 710 тысяч, которые сейчас участвуют в масштабной стратегической наступательной операции РФ, они в определенной степени таким тонким слоем размазаны вдоль всей 1250-километровой линии боевого соприкосновения с определенными акцентами, которые всем очевидны - это Покровск, Мирноград, район Гуляйполя, а также район Северска и Лимана", - сказал Селезнев.

По его словам, Путин не стремится провести так называемое так называемое "освобождение порабощенных народов Донбасса" или Запорожской области, а хочет получить территорию всей нашей страны.

Эксперт считает, что россиянам для боев за Краматорско-Славянскую агломерацию понадобится не менее полумиллиона оккупантов. По его словам, эта агломерация включает не только эти два крупных города, но и Дружковку и Константиновку, а соответственно речь идет о городских боях. Он подчеркнул:

"Это может превратиться для россиян в большой кошмар, потому что бои в городской или промышленной застройке считаются наиболее сложным видом ведения боевых действий. И врагу даже полумиллионной армии не хватит для проведения эффективных и краткосрочных действий по оккупации этих населенных пунктов".

По словам аналитика, чтобы действия врага были максимально эффективными, он должен создать как минимум три ударных плацдарма, откуда он синхронизировано атаковать Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

"Речь идет о трех. Первый - это направление Лимана, присоединенное к нему Северское направление. Второе направление - это район Часового Яра, а здесь я должен напомнить, что до сих пор в западных пригородах города продолжаются боевые действия. Ну, и третье направление, соответственно, район Торецка и прилегающий к нему район Покровска и Мирнограда. То есть, враг до сих пор еще не реализовал план по формированию так называемых плацдармов, откуда он планирует атаковать Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - пояснил Селезнев.

По его словам, поэтому сейчас не стоит говорить о каких-то временных рамках возможной оккупации врагом части Донецкой области, которая под контролем Украины, потому что на сегодня у РФ для этого призрачные шансы.

Как сообщал УНИАН, французская газета Le Figaro написала, что одновременные кризисы на нескольких направлениях фронта от Купянска до восточной части Днепропетровщины свидетельствуют о нарастающем истощении украинской армии, которой не хватает сил, чтобы сдерживать россиян на всех важных участках.

Авторы публикации отмечают, что на сегодня уже около 80% территории Покровска находятся в "серой зоне", если верить картам мониторингового проекта Deep State. Это также означает большую опасность для соседнего Мирнограда.

Как пишет Le Figaro, большинство военных аналитиков сейчас считают, что Покровско-Мирноградская агломерация уже обречена. Поэтому в ближайшие недели можно ожидать маневр по отводу украинских войск из этого "кармана", чтобы избежать лишних потерь.

В публикации отмечается, что все это ставит под вопрос способность Украины удержать Славянско-Краматорско-Константиновскую агломерацию - последнюю группу городов на Донбассе, подконтрольную Украине.

