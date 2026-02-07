Украина ударила по заводу по производству топлива для ракет Х-55 и Х-101, - источник

Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми РФ атакует Украину.

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по исследовательскому заводу в поселке Редкино Тверской области.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, на этом объекте россияне производят компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

"После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар - над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия", - отметил источник.

Источник добавил, что Рединский исследовательский завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

"СБУ продолжает системные удары по ключевым объектам российского ВПК. Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми Россия атакует Украину. Даже временная остановка его работы затрудняет производство ракетного топлива и снижает возможности врага поддерживать интенсивность обстрелов наших городов", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по РФ

12 декабря 2025 года дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Филановского в Каспийском море. Там же была поражена другая платформа - им. Корчагина.

Как сообщали тогда источники УНИАН в спецслужбе, оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

