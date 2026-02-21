Впервые с начала войны: Сырский назвал, возможно, главное достижение 2025 года

В прошлом году, возможно, начался коренной перелом в войне, однако понятно это станет только впоследствии.

Несмотря на всю тяжесть ситуации в войне, 2025 год принес Украине важную стратегическую победу – под конец года Россия начала терять больше солдат, чем успевает вербовать. Об этом в интервью Le Monde рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, 2025 год стал первым за все время войны, когда "потери российской армии превысили уровень набора новобранцев".

"Несмотря на то, что в 2025 году им удалось мобилизовать и призвать на военную службу 406 000 человек, их общие потери, включая убитых и раненых, составили около 418 000 солдат", – заявил Сырский.

Он отметил, что Силы обороны в настоящее время выводят из строя порядка 1000-1100 российских военнослужащих в день, погибшими и ранеными.

При этом Сырский отрицает, что война зашла в тупик, ссылаясь на регулярные контратаки ВСУ, в результате которых удается отбивать назад некоторые утраченные территории. В их числе город Купянск, который российский Генштаб контролирует в своих сводках, тогда как в реальности город на 97% контролируют ВСУ.

"Война не зашла в тупик. Война ведется во всех сферах: на суше, в воздухе, на море. Теперь невозможно говорить только о сухопутной войне. Изменение самой сути конфликта и появление технологического оружия, такого как дроны, изменили психологию войны. Пехотинец буквально на вес золота", – говорит главком ВСУ.

Генерал констатировал "стремительный рост войны экономик и технологий", в рамках которой каждая из сторон ежедневно используется порядка 6-8 тысяч FPV-дронов, а также сотни разведывательных беспилотников для наведения огня и поддержания ситуационной осведомленности.

Хотя Сырский говорит о некотором балансе сил в БПЛА, он признает превосходство России в ударных средствах других типов – корректируемых авиабомбах и ракетах.

Вместе с тем главком акцентирует на том, что Украина тоже наращивает нанесение ударов вглубь России. По его словам, за прошлый год удалось поразить 719 целей в российском глубоком тылу, нанеся ущерб более чем на 15 миллиардов долларов.

Как писал УНИАН, война в Украине будет продолжаться еще долго, поскольку у Владимира Путина нет никакого представления, что делать с Россией в мирное время. Такое мнение высказал немецкий эксперт по безопасности и обороне Нико Ланге.

За четыре года конфликта Россия превратилась из относительно стабильной автократии в беднеющую тоталитарную диктатуру. Путин стал заложником ситуации – он не может воевать вечно из-за истощения ресурсов, но и не готов к миру без "победы", которая сохранила бы его наследие.

