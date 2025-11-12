В Украине растет эффективность перехватчиков: Зеленский назвал количество сбитых целей

Украина работает над совместным производством перехватчиков с партнерами.

С начала месяца дроны-перехватчики сбили более 150 воздушных целей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Почти каждую ночь работают наши защитники неба, отражая российские атаки. И вместе с подразделениями РЭБ, армейской авиацией, мобильными огневыми группами уже значительно возрастают результаты у дронов-перехватчиков: с начала месяца уже более 150, есть сбитие и этой ночью. И будет больше", - написал он в Telegram.

Он добавил, что Украина продолжит не только развивать технологию дронов-перехватчиков, но и обучать экипажи.

Видео дня

"Министерство обороны контрактует все производственные мощности перехватчиков. Работаем над более тесным взаимодействием с партнерами - совместное производство, финансирование позволят нам масштабировать это быстрее. Спасибо всем, кто развивает направление", - добавил Зеленский.

Дроны-перехватчики: важные новости

Ранее стало известно, что международная коалиция дронов во главе с Британией и Латвией передаст Украине 35 тысяч дронов-перехватчиков, которые способны сбивать российские "Шахеды". Тогда отмечалось, что соглашения с производителями планируется заключить в ближайшие месяцы.

О важности дронов-перехватчиков в Украине ранее писало и издание Business Insider. Журналисты отмечали, что сейчас это стало одним из ключевых элементов украинской ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: