По словам Трегубова, россияне также активно пытаются проникнуть на территорию Днепропетровской области и закрепиться там.

Наиболее интенсивные боевые действия сейчас идут на Покровском, Добропольском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Такое заявление сделал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковник Виктор Трегубов.

"Больше всего усилий россияне прилагают для того, чтобы зайти непосредственно в город Покровск малыми группами. Подобная ситуация происходит и вокруг Купянска, но в несколько меньшем масштабе. Не прекращается давление в том числе в приграничье на Волчанск, не говоря уже и о Часовом Яре и Торецке, где это не прекращается уже очень давно", – сказал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

"Фактически по всей зоне нашего разграничения особо спокойных мест нет. Есть места высокой интенсивности и очень высокой интенсивности", – добавил он.

Трегубов отметил, что враг применяет всю имеющуюся номенклатуру дронов. Это и системы наблюдения, и старые Zala, "Орланы" и тому подобное.

Война в Украине: ситуация на фронте

Украинский офицер с позывным "Алекс" рассказал, что в битве за Добропольский выступ произошел перелом. Военный отметил, что наступательные планы противника на том участке окончательно сломлены.

Между тем спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что оккупационные войска РФ уже начинают готовиться к боям с учетом похолодания и ухудшения погодных условий. По его словам, враг перебрасывает на передовые позиции личный состав штурмовых групп, которые будут вести наступление по-новому

