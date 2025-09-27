Оккупанты начинают проводить перегруппировку сил и средств поражения.

Россияне уже начинают готовиться к боям с учетом похолодания и ухудшения погодных условий. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Он отметил, что пока неизвестно, как смена погоды повлияет на тактику вражеских войск. По его словам, россияне начинают проводить перегруппировку сил и средств поражения.

"На передовые позиции враг перебрасывает личный состав штурмовых групп, которые будут вести наступление по-новому. Самая масштабная перегруппировка сейчас проходит на Приднепровском и Херсонском направлениях", - сказал Волошин.

Видео дня

Спикер Сил обороны Юга добавил, что на этих направлениях оккупанты пытаются провести ротацию на нескольких островах на наблюдательных постах.

"Для прикрытия действий применяют имитационные дымы. Поэтому враг также готовится к проведению боевых действий, когда изменятся условия, опадет вся листва. Конечно, эта пора на фронте, чтобы подготовиться к дальнейшим боевым действиям", - подчеркнул Волошин.

Враг продвинулся вблизи четырех населенных пунктов Украины - что известно

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что российским оккупантам удалось продвинуться вблизи четырех населенных пунктов в разных регионах Украины. В частности, враг продвинулся вблизи Ямполя в Донецкой области и Березового в Днепропетровской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, 26 сентября на фронте произошло 160 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: