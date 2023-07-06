Кадровый дипломат Мартин Харрис в сентябре 2023 года заменит на этом посту Мелинду Симмонс.

Новым послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине станет кадровый дипломат Мартин Харрис. Он заменит Мелинду Симмонс.

В заявлении правительства Великобритании указано, что Харрис, кавалер ордена Святого Михаила и Святого Георгия, офицер Ордена Британской империи, назначен послом Его Величества в Украине.

Он в сентябре 2023 года заменит на этой должности Мелинду Симмонс, Даму Командора ордена Святого Михаила и Святого Георгия, которая продолжит работу на дипломатической службе на другой должности.

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Харрис уже работал в Киеве в 2003-2008 годах и занимал должность заместителя посла и генерального консула.

"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить важнейшую работу нашего Посольства по поддержке украинского правительства и народа, которые защищают свою страну и наши общие ценности. Отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько крепкими, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сообщил Харрис.

Харрис родился в городе Эдинбург. Он женат и имеет троих детей.

Справка УНИАН. Мелинду Симмонс назначили послом Великобритании в Украине в апреле 2019 года.

Позиция Британии относительно войны в Украине - последние новости

Лондон с первых дней полномасштабного вторжения армии Российской Федерации в Украину помогает бороться с российскими оккупантами. Британское правительство при каденции Мелинды Симмонс приняло ряд крайне важных для Украины решений, а именно передачу танков Challenger 2, дальнобойных ракет Storm Shadow и многих других видов вооружений, которые сейчас Вооруженные Силы Украины используют для отражения российской агрессии.

По состоянию на начало 2023 года Великобритания предоставила Украине 4 млрд фунтов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку. С 2015 года Великобритания обучает военных Вооруженных сил Украины посредством операции ORBITAL.

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