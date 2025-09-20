Украинские разработчики представили программное обеспечение с ИИ, способное автоматически обнаруживать цели противника.

Эпоха дешевых низкотехнологичных дронов проходит, и вскоре дроны с использованием искусственного интеллекта будут ответственны за большинство успешных операций в войне. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на заявления украинских военных и разработчиков.

В частности, одной из наиболее заметных тенденций на украинском фронте является растущее использование полуавтономного наведения на цель — от запрограммированного отслеживания до систем с искусственным интеллектом — особенно среди элитных ударных групп FPV. Система позволяет дронам фиксироваться на цели и выполнять свою миссию, даже если оператор теряет сигнал — это большое преимущество в условиях массового распространения средств РЭБ.

Как объяснил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко("Ахиллес"), украинские дроны теперь летают на определенной высоте, где сигнал управления наиболее сильный, фиксируются на цели, а затем переключаются в автономный режим, чтобы наносить удары как по неподвижным, так и по движущимся наземным транспортным средствам.

Видео дня

Один из производителей БПЛА, украинская компания Twist Robotics, предлагает интегрированное программное обеспечение с искусственным интеллектом, способное автоматически обнаруживать цели противника. Система обучена на тысячах часов фотографий и видео реальных боевых действий, взятых в основном из открытых источников — в основном из войны после 2022 года — а также из закрытых материалов с поля боя.

"Когда вы показываете ИИ миллион танков из разных сезонов и мест, в конечном итоге он сможет отличить танк от куста", — сказал основатель и генеральный директор Виктор Сахарчук.

Также, как пишет BI, еще одной долгожданной, но пока нереализованной возможностью в войне с использованием дронов является развертывание роев — групп БПЛА, работающих вместе для автономного поражения целей. При этом Сахарчук говорит, что эта технология уже не за горами.

Он предполагает, что скоро можно будет увидеть группы из двух или трех совместно атакующих дронов, а также доставку более крупными дронами более мелких глубоко в тыл противника и автоматический их запуск.

"Сейчас мы достигли того момента в этой войне, когда дешевые низкотехнологичные дроны достигли своего предела. В течение года 90 процентов успешных операций с дронами будут зависеть от искусственного интеллекта".

Украинкие дроны - новости

Ранее CEO компании Amazing Drones Максим Клименко рассказал, что в Украине разрабатывают полностью автоматизированные дроны-перехватчики.

Также стало известно, что в Украине представили новый подводный украинский дрон TOLOKA. Сообщается, что он способен преодолевать расстояние в 2000 км и перевозить до 5 тонн груза.

Вас также могут заинтересовать новости: