Магнитные бури в начале недели: будет ли шторм 9 февраля

Прогноз магнитных бурь на сегодня.

Новая рабочая неделя начнется без магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, в последние дни на Солцне произошло несколько средних по силе вспышек, однако пока мганитных бурь не ожидается.

По прогнозу, сегодня К-индекс не поднимется выше 4, а самая слабая магнитная буря начинается с отметки 5.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за активности Солнца. Во время вспышек и выбросов корональной массы в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигая нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой и нарушают её привычное состояние. В результате фиксируются колебания магнитного поля, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Сила магнитных бурь оценивается по специальной шкале - от слабых до экстремальных. Небольшие возмущения, как правило, проходят незаметно, тогда как более мощные способны влиять на работу спутников, радиосвязь и навигационные системы.

Многие люди связывают магнитные бури с ухудшением самочувствия - головными болями, усталостью и перепадами настроения. Поэтому во время магнитных бурь рекомендуется снижать нагрузки, больше отдыхать и следить за режимом сна.

