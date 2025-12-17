Успешно поражены стратегические объекты ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли России.

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани и поразили буровую установку имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря. Еще поврежден резервуар нефтебазы "Николаевская" и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, украинские защитники продолжают наносить результативные удары по стратегическим объектам ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли России.

"В ночь на 17 декабря 2025 года подразделения Сил обороны средствами Deep Strike поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Впрочем, как отмечает Генштаб, степень повреждений предприятия уточняется.

Также сказано, что Славянский НПЗ по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн тонн в год. Этот завод задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Также подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области РФ. По предварительным данным Генштаба, поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага, на временно оккупированной территории Луганщины поражен полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков. Убытки уточняются.

"По результатам предыдущих миссий установлено поражение 14 декабря нашими ударными БпЛА буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря. Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин (общий объем добычи которых составлял почти 3,5 тыс. тонн в сутки)", - отмечается в сообщении.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, уже неоднократно подвергалась ударам российская нефтедобывающая платформа им. Филановского в Каспийском море.

Так же несколько раз фиксировались удары на нефтедобывающей платформе компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

