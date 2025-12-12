В видео говорится о том, как гражданские теряют рассудок, о телах под завалами, рое дронов.

Город Константиновка Донецкой области, который в 20 км от Краматорска, превращен в пепелище. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, демонстрируя снимки города, которые зафиксировал аэроразведчик бригады Патрульной полиции "Хищник" с позывным "Фанат".

"Город, десятилетиями живший работой и движением, сегодня превращен в пепелище. Сожжены многоэтажки, разрушен детский сад, разбит храм. Оккупанты ежедневно буквально стирают квартал за кварталом", - сказано в сообщении.

Также 24 ОМБр имени короля Даниила показала почти 23 минутное видео о Константиновке.

В видео показано, как умерших людей хоронят во дворах домов. В репортаже говорится о том, как Россия уничтожает Константиновку.

"Враг неизбирательно бьет по жилым кварталам, церквям и гражданской инфраструктуре всеми видами вооружения. Минирует дороги к магазинам и атакует гражданские машины дронами", - сказано в репортаже.

Кроме того, было показано как горят дома. Одна из жительниц города, которая там остается, рассказала, что молодой парень сошел с ума.

"Он смотрит на нас и хохочет. Он может бросить что-то. Пусть будет проклят тот человек, кто создал эту войну", - отметила она.

Также показали пьяного мужчину, который рассказал, что ходил по заброшенным домам, ища запасы воды, но наткнулся на бар и оттуда и берет спиртное.

Отмечается, что с каждым днем количество вражеских обстрелов города растет, по дорогам на транспорте добраться почти невозможно.

Ситуация в Константиновке - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 ноября бригадный генерал "потроллил" россиян по поводу "зачистки" врагом Константиновки.

В частности Генеральный штаб ВСУ сообщил, что город под контролем Сил обороны Украины, продемонстрировав видео, где командир 19 армейского корпуса бригадный генерал Александр Бакулин записал обращение непосредственно из центра населенного пункта.

По его словам, российские генералы доложили Путину, что они уже зачищают центр Константиновки. При этом Бакулин передает видеообращение из центра города, отмечая, что все, кто был в Константиновке, видят, откуда ведется запись.

