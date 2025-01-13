Кубинцы надеялись вырваться из коммунистического ада, но попали в ад российской армии.

Россия использует иностранцев, силой или обманом затянутых на фронт против Украины. При этом Кремль распространяет нарратив о том, что якобы возглавляет широкую коалицию стран, воюющих в Украине против американского империализма, пишет Politico.

Издание отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте, Россия пытается активно привлекать иностранцев в свою армию. Хотя в этом она имеет определенные успехи, этого едва хватает, чтобы затыкать некоторые дыры. Однако иностранцы не дают решительного импульса в пользу России в этой войне.

При этом судьба наемников довольно печальная. Как рассказал кубинец Хорхе, ему обещали огромную по кубинским меркам зарплату и российский паспорт, если он подпишет однолетний контракт с армией РФ. Для кубинцев, многие из которых воспринимают свою страну как тюрьму под открытым небом, обещание второго паспорта было едва ли не главным соблазном. Однако российские обещания, как всегда, оказались обманом.

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"Теперь нам говорят, что, поскольку мы граждане России, мы должны продолжать воевать до конца войны", - сказал Хорхе, который сейчас находится в Курской области.

Никто из кубинских наемников, опрошенных Politico, не упоминал идейные мотивы в качестве причины пойти в российскую армию. Многие уверяли, что они нанимались на работу, которая вообще не имела ничего общего с войной. Например, на стройку. По крайней мере им так обещали. А те, кто сознательно шел в армию РФ, верили, что это действительно будет контракт на один год.

"Они используют гражданство, чтобы связать нас. Для меня это похоже на шантаж", - сказал кубинский наемник Дэвид, чей контракт закончился еще летом.

Также кубинцы жалуются, что командиры забрали у них и кубинские документы, и новенький российский паспорт. Некоторым его так и не выдали вообще.

Как отмечает Politico, хотя многие кубинцы сказали, что их используют на тыловых позициях с задачей копать окопы и укрепления в оккупированных Россией районах восточной Украины, другие были развернуты на "первой линии" наступления, в частности на Курщине.

Иностранцы в российской армии: последние новости

Как писал УНИАН, самой известной группой иностранцев, участвующих в российской захватнической войне против Украины, являются северные корейцы. На днях двое из них попали в украинский плен, где рассказали, что их везли на "учения", но вдруг они оказались на войне.

Но случаются в российской армии не только наемники из беднейших стран мира, есть и граждане довольно богатых стран. Недавно мы рассказывали, как в плен ВСУ попал гражданин Италии.

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