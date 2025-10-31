Противник сейчас присутствует в северных районах города.

Российские оккупационные войска сейчас присутствуют в северных районах города Купянска на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"В районе Купянска... враг сейчас присутствует в северных районах города. Примерно до 20% районов города пытается сейчас занять именно на севере и параллельно пытается отсекать украинскую логистику с помощью ударов БпЛА. С точки зрения БпЛА ситуация та же в противоположную сторону", - сказал Трегубов.

По его словам, все поставки противника украинские БпЛА отсекают, "поэтому в этом плане город как-то находится в двойной осаде, если брать именно воздух".

Видео дня

Если говорить о событиях на суше, то, по словам начальника управления, противник присутствует в северных районах населенного пункта, пытается усиливать там свое присутствие и передвигаться дальше.

Что говорят в Кремле о ситуации в Купянске

Напомним, недавно Группировка объединенных сил ВСУ сообщила, что глава Кремля Владимир Путин распространяет ложь в своих заявлениях о ситуации в Купянске Харьковской области. В частности, были опровергнуты заявления диктатора о якобы окружении ВСУ в Купянске. По словам украинских военных, в Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, оккупанты пытаются закрепляться в северной части города. В то же время на тот момент заявления Кремля об окружении украинских войск не соответствовали действительности, они не опирались ни на какие фактические данные на местах. В ВСУ отметили, что Путин выставляет себя на посмешище.

