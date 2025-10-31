Эти российские средства препятствовали осуществлять дальнобойные удары в глубь территории России.

Силы специальных операций уничтожили новейший зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и поразили радиолокационную станцию "НЕБО-У" в Ростовской области России. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

В частности, в ночь на 28 сентября Силы специальных операций Украины во взаимодействии с повстанческим движением в РФ "Черная Искра" провели специальные мероприятия в результате чего были выведены из строя два критических элемента системы ПВО врага.

"В Ростовской области на металлолом превратились зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и радиолокационная станция раннего обнаружения "НЕБО-У", - сказано в сообщении.

Видео дня

Как отметили украинские военные, стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов.

Известно, что "БУК-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а "НЕБО-У" обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км.

"Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским "deep strike" ударам, но конкретно эти комплексы - больше не будут", - сказано в сообщении.

Другие удары по целям РФ

Как сообщал УНИАН, стоимость ЗРК "БУК-М3" примерно составляет 45 миллионов долларов. Недавно на Курском направлении был уничтожен склад боеприпасов и вражеские укрытия.

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили российский десантный катер и три радиолокационные станции (РЛС).

