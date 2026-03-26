'Волонтерские' катушки с оптоволокном убили пятерых российских дронщиков, – СМИ

Теперь у российских солдат станет меньше доверия к "гуманитарной" помощи от "мирных" россиян.

Украинские спецслужбы провели успешную операцию, в результате которой удалось ликвидировать 5 и ранить еще 4 российских операторов БПЛА с помощью "волонтерских" катушек с оптоволокном. Об этом "Милитарному" сообщили источники в одной из украинских спецслужб, предоставив соответствующие данные радиоперехватов.

В частности, как отмечается, зафиксированы потери в следующих подразделениях ВС РФ: 1445-й мотострелковый полк (район Токмака, Запорожская область) – 1 погибший, 2 раненых; 189-й отдельный разведывательный батальон (район Кременной, Луганская область) – 1 погибший, 2 раненых; 32-й отдельный стрелковый батальон (район Севска, Брянская область, РФ) – 3 погибших.

Видео с "благодарностями" от российских военных свидетельствует, что заминированное оптоволокно поступало в подразделения партиями по 4 единицы.

"Такая тактика была выбрана украинскими спецслужбами, чтобы поразить как можно большее количество членов экипажей. Ведь после первых детонаций катушек остальные единицы из партии российские военные уже не использовали. По словам российских военных, они получили катушки от вымышленного волонтера "Петра Луканова", – говорится в материале.

Как уничтожают на фронте дроны на оптоволокне

Как сообщал УНИАН, украинские солдаты обрезают и ломают все оптоволоконные кабели дронов, которые попадаются им на пути, независимо от того, к какой стороне они принадлежат.

Они используют для этого ножницы, ножи, даже голые руки. Если они не уверены, что дрон украинский, то просто считают его вражеским.

Эти беспилотники, которые не поддаются глушению и управляются с помощью длинных тонких кабелей, заполонили поле боя как средство противодействия электронной войне, которая часто выводит радиочастотные дроны из строя.

Поскольку эти БПЛА становятся все более распространенными, в результате леса и траншеи завалены выброшенными и действующими кабелями.

