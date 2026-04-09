Вылетел на разведку: польские истребители перехватили самолет РФ над Балтийским морем

Пара истребителей F-16 ВВС осуществила успешный перехват, визуальную идентификацию и сопровождение самолета РФ из зоны ответственности.

Польские истребители перехватили и сопроводили российский самолет Ил-20, который выполнял разведывательную задачу в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Об этом сообщает оперативное командование армии Польши 9 апреля в соцсети Х.

"8 апреля 2026 года дежурная пара истребителей F-16 Военно-воздушных сил осуществила успешный перехват, визуальную идентификацию и сопровождение из зоны ответственности самолета Российской Федерации, который совершал полет над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что польские истребители перехватили самолет Ил-20, выполнявший разведывательную задачу в международном воздушном пространстве, без поданного плана полета и с выключенным транспондером. В командовании уточнили, что нарушения воздушного пространства Польши не было.

"Перехват самолетов не является демонстрацией силы, но является одним из основных инструментов обеспечения реального контроля над воздушным пространством государства. Их целью является быстрая идентификация объектов, которые не реагируют на вызовы служб воздушного движения, движутся без необходимого плана полета или нарушают действующие правила", - отметили в сообщении.

Там также подчеркнули, что благодаря процедуре перехвата можно немедленно определить характер полета, оценить потенциальные угрозы и, при необходимости, принять корректирующие меры, такие как изменение курса или направление самолета на посадку. Эти действия помогают ограничить риск инцидентов и обеспечить безопасность как гражданской авиации, так и критической инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 13 марта 2026 года очередная пара истребителей МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши осуществила успешный перехват, визуальную идентификацию и сопровождение из зоны ответственности самолета РФ, который выполнял полет над Балтийским морем.

В Оперативном командовании ВС Польши уточнили, что был перехвачен российский самолет Ил-20, который выполнял девятую в этом году разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

