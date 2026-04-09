Грозит ли Украине дефицит бензина и дизеля: Зеленский дал четкий ответ

Президент Украины ожидает, что цены на топливо начнут снижаться.

Украина точно не останется без топлива, поскольку уже договорилась об обеспечении годовым объемом поставок со странами Персидского залива в случае возникновения дефицита. Однако эти договоренности не касаются цены на энергоресурсы, которая будет зависеть от событий на Ближнем Востоке, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

"На сегодняшний день альтернативы такому объему в мире нет. Мы договорились с некоторыми странами Ближнего Востока, что сможем, на всякий случай, иметь годовой объем, если повсеместно возникнет дефицит. Но годовой объем – это объем, а не цена", – сказал президент.

Цена будет определяться рыночными факторами, которые сильно зависят от наличия или отсутствия боевых действий в регионе.

"Никто не будет специально завышать нам цену, у нас будет нормальная цена. Думаю, что цена сейчас будет снижаться. Дай Бог, чтобы сохранялось прекращение огня и разблокирование Ормузского пролива – на сегодняшний день это самое важное, что влияет на цену", – пояснил Зеленский.

Вместе с тем, получить топливо гражданские лица смогут только после удовлетворения всех потребностей ВСУ.

"Мы точно не останемся без топлива, не останемся без дизеля. Мы смотрим на объем, который нам нужен для Вооруженных Сил, понимаем все вызовы. В порядке приоритетов будем решать", – подытожил президент.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Несмотря на подешевение нефти после подписания двухнедельного перемирия между США и Ираном 8 апреля, дизельное топливо на украинских АЗС подорожало еще на 39 копеек, 95-й бензин – на 25.

Эксперты отмечают, что удешевления топлива не стоит ждать в ближайшие две недели, поскольку должно пройти определенное время после прекращения боевых действий. В то же время удешевление может составить до 15 гривен за литр топлива.

