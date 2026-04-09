Как понять, что человек вам не подходит: 5 'красных флажков' на свидании

Психолог Сабрина Романофф назвала пять тревожных сигналов, на которые стоит обратить особенное внимание во время свиданий при выборе нового партнера, пишет CNBC.
По ее словам, ключ к успеху - последовательность. Как она отметила, почти любой может создать видимость идеального партнера в течение первого месяца знакомства, но тот, кто действительно стоит вашего времени, будет продолжать проявлять интерес и после встречи.
При этом психолог перечислила "красные флажки", на которые точно нельзя закрывать глаза:
Внезапная "постоянная занятость". Если в начале отношений партнер сначала уделяет вам чрезмерное внимание, а затем внезапно исчезает или не может встретиться, объясняя это постоянной занятостью – не стоит тратить на него время. Как отметила Романофф, это свидетельствует о том, что вы не являетесь приоритетом для этого человека.
Вина только на бывших. Многое о человеке может сказать то, как он отзывается о прошлом. "Если все бывшие партнеры были "сумасшедшими", "токсичными" или "неуверенными в себе" – это тревожный признак. Он свидетельствует о неумении или нежелании брать на себя ответственность, объяснила психолог. Зато способность признать свою роль в прошлых проблемах – хороший знак.
Грандиозные обещания на первом свидании. Если сразу после знакомства партнер планирует совместный отпуск, покупает диван или предлагает завести собаку – это должно насторожить. По словам психолога, это создание ложного ощущения близости. Такую тактику часто применяют, чтобы ускорить физическое сближение. Уверенный в себе человек не будет обсуждать совместную жизнь с первого часа знакомства.
Грубость, которая оправдывается "честностью". Не стоит игнорировать оскорбительные шутки или комментарии, сопровождаемые фразами: "ты слишком чувствительна" или "я просто честный человек". Такой человек не будет воспринимать потребности партнера всерьез. По словам эксперта, рядом должен быть тот, кому можно доверять, а не тот, кто постоянно отпускает саркастические замечания в вашу сторону.
Борьба за внимание. Человек, с которым вы встречаетесь, должен давать ощущение безопасности и комфорта. Если вы постоянно боретесь за внимание партнера – это "красный флажок". Если человек предпочитает мессенджеры и телефон вместо живого общения, а вы пытаетесь выпросить хотя бы крупицу его времени – в долгосрочной перспективе это приведет к эмоциональному истощению.
Напомним, ранее УНИАН перечислил 7 привычек женщин, которые раздражают мужчин старшего возраста, но привлекают зумеров.