Как понять, что человек вам не подходит: 5 'красных флажков' на свидании

Психолог рассказала, на какие сигналы нельзя закрывать глаза.

Психолог Сабрина Романофф назвала пять тревожных сигналов, на которые стоит обратить особенное внимание во время свиданий при выборе нового партнера, пишет CNBC.

По ее словам, ключ к успеху - последовательность. Как она отметила, почти любой может создать видимость идеального партнера в течение первого месяца знакомства, но тот, кто действительно стоит вашего времени, будет продолжать проявлять интерес и после встречи.

При этом психолог перечислила "красные флажки", на которые точно нельзя закрывать глаза:

Внезапная "постоянная занятость". Если в начале отношений партнер сначала уделяет вам чрезмерное внимание, а затем внезапно исчезает или не может встретиться, объясняя это постоянной занятостью – не стоит тратить на него время. Как отметила Романофф, это свидетельствует о том, что вы не являетесь приоритетом для этого человека.

Вина только на бывших. Многое о человеке может сказать то, как он отзывается о прошлом. "Если все бывшие партнеры были "сумасшедшими", "токсичными" или "неуверенными в себе" – это тревожный признак. Он свидетельствует о неумении или нежелании брать на себя ответственность, объяснила психолог. Зато способность признать свою роль в прошлых проблемах – хороший знак.

Грандиозные обещания на первом свидании. Если сразу после знакомства партнер планирует совместный отпуск, покупает диван или предлагает завести собаку – это должно насторожить. По словам психолога, это создание ложного ощущения близости. Такую тактику часто применяют, чтобы ускорить физическое сближение. Уверенный в себе человек не будет обсуждать совместную жизнь с первого часа знакомства.

Грубость, которая оправдывается "честностью". Не стоит игнорировать оскорбительные шутки или комментарии, сопровождаемые фразами: "ты слишком чувствительна" или "я просто честный человек". Такой человек не будет воспринимать потребности партнера всерьез. По словам эксперта, рядом должен быть тот, кому можно доверять, а не тот, кто постоянно отпускает саркастические замечания в вашу сторону.

Борьба за внимание. Человек, с которым вы встречаетесь, должен давать ощущение безопасности и комфорта. Если вы постоянно боретесь за внимание партнера – это "красный флажок". Если человек предпочитает мессенджеры и телефон вместо живого общения, а вы пытаетесь выпросить хотя бы крупицу его времени – в долгосрочной перспективе это приведет к эмоциональному истощению.

