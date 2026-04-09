Некоторым украинцам заблокируют карты за малейшие долги: юрист объяснил требования нового закона

Речь идет о любых суммах: это могут быть задолженности за коммунальные услуги, неуплаченные штрафы, алименты и т. п.

7 апреля парламент принял нашумевший закон, переводивший взыскание долгов в автоматизированный формат, что вызвало волну обсуждений в СМИ и соцсетях. Руководитель судебной практики юридической компании "Де-Юре", адвокат Юрий Костинюк объяснил УНИАН, что меняет новый закон и какие ограничения предусмотрены для должников в Украине.

По его словам, согласно действующему законодательству, ограничения могут налагаться на украинцев независимо от размера долга – даже за самые незначительные суммы: штрафы в 170 грн, коммунальные платежи, алименты и т. п. Но эти долги должны быть подтверждены исполнительным документом, выданным по решению суда или другого государственного органа.

"Чтобы попасть в Единый реестр должников, достаточно, во-первых, наличия исполнительного документа (исполнительный лист суда, постановление о штрафе и т. п.), во-вторых, чтобы должник не выполнил обязательства добровольно в установленный срок. В-третьих, чтобы исполнитель (государственный или частный) открыл исполнительное производство", – сказал Костинюк.

Новый закон предусматривает, что сведения в реестр будут вноситься автоматически, тогда как ранее, по словам специалиста, для этого требовалось отдельное решение исполнителя. Таким образом, если закон вступит в силу, ограничения (в частности, запрет распоряжаться имуществом) будут применяться сразу после внесения в реестр, независимо от суммы.

Что грозит должникам в Украине

Костинюк отмечает, что помимо блокировки регистрационных действий с недвижимостью и транспортом (автоматический отказ нотариуса, регистратора, МВД), закон предусматривает арест средств на банковских счетах и электронных кошельках, то есть блокировку банковских карт и доступа к средствам, арест ценных бумаг (через интеграцию с депозитарной системой), информационный обмен для оперативного выявления активов.

"В то же время после полной оплаты арест снимается автоматически, без обращения должника. Принудительная реализация имущества (продажа с публичных торгов) остается исключительной процедурой и не изменяется", – подчеркнул он.

При этом адвокат добавляет, что принятый закон улучшил условия взыскания на единственное жилье должника. По его словам, ранее запрещалось взыскание на единственное жилье и земельный участок под ним, если сумма долга не превышала 20 минимальных заработных плат, что составляло около 160 тысяч гривень по состоянию на 2025–2026 годы.

"Взыскание было возможно только по решению суда, в исключительных случаях и при соблюдении других условий (привлечение органов опеки и т. д.)", – подчеркнул Костинюк.

Теперь порог повышен до 50 минимальных заработных плат – это около 432 тысяч гривень. Кроме того, запрещено взыскание единственного жилья военнослужащих во время военного положения и в течение года после его окончания. Помимо этого, в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях автоматически снимается арест за долги по жилищно-коммунальным услугам.

"Закон не расширяет оснований для взыскания и не позволяет конфисковать жилье без суда. Принудительная реализация остается исключительно судебной процедурой", – отметил специалист.

Что предусматривает новый закон

Адвокат пояснил, что принятый 7 апреля закон вносит процедурные и технические изменения в исполнительное производство путем цифровизации автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП). При этом специалист подчеркнул, что нормы относительно оснований для взыскания имущества, размера долгов или социальных гарантий не расширяются.

По словам Костинюка, принятый закон предусматривает:

прямую электронную интеграцию АСВП с государственными реестрами (недвижимость, транспорт, ценные бумаги), банками, небанковскими платежными учреждениями, нотариусами и другими органами;

автоматическое выявление активов должника и наложение арестов (на средства, электронные деньги, ценные бумаги);

автоматический отказ в регистрационных действиях в отношении имущества должника (продажа, дарение, залог, перерегистрация) сразу после внесения сведений в Единый реестр должников (ЕРД);

автоматическое снятие арестов и исключение из ЕРБ после полного погашения долга (без обращения к исполнителю);

возможность выдачи судебных решений и исполнительных документов в электронной форме с квалифицированной электронной подписью.

"Для сумм до 10 минимальных заработных плат предусмотрен упрощенный порядок. Также среди введенных изменений – сокращение сроков, минимизация человеческого фактора и повышение прозрачности", – отметил адвокат.

Верховная Рада приняла закон, который ужесточает ограничения для должников и переводит взыскание долгов в автоматизированный формат. Документ предусматривает расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства и упрощение процедуры снятия ограничений после погашения задолженности.

Также парламент принял закон, который освобождает владельцев поврежденного жилья от оплаты за жилищно-коммунальные услуги и защищает владельцев разрушенного имущества от несправедливых долгов.

Вас также могут заинтересовать новости: