Вышел трейлер британского криминального сериала 'Легенды' с звездой фильма 'Фуриосы'

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер криминального сериала "Легенды" (Legends), основанного на реальных событиях.

По сюжету, в 1990-х годах, в разгар борьбы с наркотиками в Великобритании, группу обычных таможенников, не обученных шпионажу, отправляют работать под прикрытием в ряды самых опасных банд.

Главную роль в сериале исполнил английский актер Том Берк, наиболее известный широкой аудитории по роли Преториана Джека в постапокалиптическом экшне "Фуриоса: Безумный Макс. Сага". Также его можно было увидеть в фильмах "Чудо" и "Операция "Черный кейс".

Кроме того, в проекте задействованы Стив Куган ("Ночь в музее", "Гром в тропика", "Филомена"), Дуглас Ходж ("Джокер", "Пиллион"), Хейли Сквайрс ("Все страхи Бо", сериал "Ночной администратор") и другие.

Создал шоу шотландский сценарист и писатель Нил Форсайт, наиболее известный по сериалам "Золото" и "Вина".

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно 7 мая 2026 года на Netflix.

