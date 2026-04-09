10 апреля по новому церковному календарю вспоминают благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). Кроме того, на эту дату приходится Великая пятница Страстной недели - один из самых скорбных и значимых дней для христиан.
Рассказываем, какие традиции связаны с датой, на что обращали внимание наши предки, чего старались избегать, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.
Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
10 апреля по новому церковному календарю чтут благоверного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. По старому стилю его будут вспоминать 23 апреля.
Петр Сагайдачный - известный украинский государственный деятель, полководец, дипломат и меценат. Он родился около 1575 года в селе Кульчицы на Львовщине в семье православного шляхтича. Прозвище "Сагайдачный" получил от слова "сагайдак" - так называли колчан для стрел.
Став гетьманом Войска Запорожского, он укрепил авторитет казачества, добился расширения его прав и выступал за свободу вероисповедания. Петр Сагайдачный прославился успешными походами против Крымского ханства и Османской империи, активно поддерживал православную церковь, образование и братские школы. При его участии в 1620 году была восстановлена православная иерархия в Киеве, что усилило роль города как духовного центра.
Умер гетьман в 1622 году от ран, полученных в Хотинской битве, завещав свое имущество на благотворительные и образовательные цели. В 2020 году Православная церковь Украины причислила его к лику святых.
Какой сегодня церковный праздник по новому календарю отмечают еще:
- память мучеников Терентия, Помпия, Африкана и других;
- священномученика Иакова, пресвитера, Азадана и Авдикия, епископов Персидских;
- преподобномучеников священной обители Пантократора;
- священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.
На 10 апреля в этом году приходится Великая, или Страстная пятница - один из самых скорбных дней христианского календаря. Она завершает Страстную неделю и предшествует Пасхе.
В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа, поэтому день посвящен молитве, тишине и строгому посту. Само название происходит от церковнославянского слова "страсти", что означает "страдания". Утром в храмах проходят Царские часы - особое богослужение с чтением евангельских текстов о последних часах жизни Спасителя.
Одним из главных обрядов дня является вынос плащаницы - полотна с изображением Христа. Плащаницу выносят в центр храма как символ погребения Спасителя, затем совершается крестный ход, после которого верующие подходят поклониться святыне.
Страстная пятница напоминает о жертве Христа и считается временем глубокого внутреннего очищения и подготовки к Пасхе.
Какой праздник сегодня церковный по старому стилю
10 апреля по юлианскому календарю вспоминают преподобного Иллариона Нового.
Что можно, что нельзя делать сегодня
В этот день верующие идут в церковь на богослужение, больше уделяют время молитве и помощи нуждающимся. Пост в Страстную пятницу традиционно строгий: рекомендуется воздерживаться от пищи до вечера или ограничиться простой постной едой. Главная цель поста - духовное очищение и подготовка к Пасхе.
По народным обычаям день тесно связан с домашними приметами:
- в доме нужно обязательно помыть полы и постирать белье – чтобы был мир в семье;
- следует полить комнатные растения, чтобы привлечь здоровье и благополучие;
- вода в этот день считается особой - ее оставляют у окна на ночь, а утром умываются, чтобы снять тревоги и очистить душу.
Свечи, принесенные в этот день из церкви, берегут как обереги в течение года.
Основные запреты Страстной пятницы - что считается грехом:
- следует полностью воздерживаться от ссор, злости, сплетен и зависти;
- нельзя обижать людей и животных;
- запрещено отказывать в помощи или милостыне;
- нельзя устраивать шумные праздники, веселья, включать громкую музыку и развлекаться;
- запрещено гадать и заниматься магией.
Также советуют не браться за тяжелую работу без крайней необходимости. Поститься в этот день нужно строго или хотя бы ограничить питание до простой постной пищи - хлеба и воды.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам:
- употреблять алкоголь - он может замутить разум и вызвать ссоры или драки;
- пользоваться острыми предметами - ножами, ножницами, топором или пилой;
- рубить деревья, стрелять в птиц.
Согласно народным приметам, заниматься посадкой или работой в огороде не следует - растения могут плохо прижиться. Хотя в церкви прямого запрета на эту или другую работу нет, если она нет отвлекает от сути самого дня.
Народные приметы о погоде 10 апреля
Приметы дня могут рассказать, каким будет лето и урожай:
- много птиц на деревьях - летом будет жарко и солнечно;
- дождь пошел - к засухе летом;
- сильный ветер - к неурожаю;
- безветренная прохладная ночь - к скорому потеплению и солнечному дню.
День также называют по-народному Терентий Маревный: "марево" на восходе солнца предвещает хлебный и урожайный год.