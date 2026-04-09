Православный праздник сегодня называют в народе Терентий Маревный.

10 апреля по новому церковному календарю вспоминают благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). Кроме того, на эту дату приходится Великая пятница Страстной недели - один из самых скорбных и значимых дней для христиан.

Рассказываем, какие традиции связаны с датой, на что обращали внимание наши предки, чего старались избегать, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

10 апреля по новому церковному календарю чтут благоверного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. По старому стилю его будут вспоминать 23 апреля.

Петр Сагайдачный - известный украинский государственный деятель, полководец, дипломат и меценат. Он родился около 1575 года в селе Кульчицы на Львовщине в семье православного шляхтича. Прозвище "Сагайдачный" получил от слова "сагайдак" - так называли колчан для стрел.

Став гетьманом Войска Запорожского, он укрепил авторитет казачества, добился расширения его прав и выступал за свободу вероисповедания. Петр Сагайдачный прославился успешными походами против Крымского ханства и Османской империи, активно поддерживал православную церковь, образование и братские школы. При его участии в 1620 году была восстановлена православная иерархия в Киеве, что усилило роль города как духовного центра.

Умер гетьман в 1622 году от ран, полученных в Хотинской битве, завещав свое имущество на благотворительные и образовательные цели. В 2020 году Православная церковь Украины причислила его к лику святых.

Какой сегодня церковный праздник по новому календарю отмечают еще:

память мучеников Терентия, Помпия, Африкана и других;

священномученика Иакова, пресвитера, Азадана и Авдикия, епископов Персидских;

преподобномучеников священной обители Пантократора;

священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.

На 10 апреля в этом году приходится Великая, или Страстная пятница - один из самых скорбных дней христианского календаря. Она завершает Страстную неделю и предшествует Пасхе.

В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа, поэтому день посвящен молитве, тишине и строгому посту. Само название происходит от церковнославянского слова "страсти", что означает "страдания". Утром в храмах проходят Царские часы - особое богослужение с чтением евангельских текстов о последних часах жизни Спасителя.

Одним из главных обрядов дня является вынос плащаницы - полотна с изображением Христа. Плащаницу выносят в центр храма как символ погребения Спасителя, затем совершается крестный ход, после которого верующие подходят поклониться святыне.

Страстная пятница напоминает о жертве Христа и считается временем глубокого внутреннего очищения и подготовки к Пасхе.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

10 апреля по юлианскому календарю вспоминают преподобного Иллариона Нового - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник приходится по старому стилю и какие запреты соблюдают в этот день.

Что можно, что нельзя делать сегодня

В этот день верующие идут в церковь на богослужение, больше уделяют время молитве и помощи нуждающимся. Пост в Страстную пятницу традиционно строгий: рекомендуется воздерживаться от пищи до вечера или ограничиться простой постной едой. Главная цель поста - духовное очищение и подготовка к Пасхе.

По народным обычаям день тесно связан с домашними приметами:

в доме нужно обязательно помыть полы и постирать белье – чтобы был мир в семье;

следует полить комнатные растения, чтобы привлечь здоровье и благополучие;

вода в этот день считается особой - ее оставляют у окна на ночь, а утром умываются, чтобы снять тревоги и очистить душу.

Свечи, принесенные в этот день из церкви, берегут как обереги в течение года.

Основные запреты Страстной пятницы - что считается грехом:

следует полностью воздерживаться от ссор, злости, сплетен и зависти;

нельзя обижать людей и животных;

запрещено отказывать в помощи или милостыне;

нельзя устраивать шумные праздники, веселья, включать громкую музыку и развлекаться;

запрещено гадать и заниматься магией.

Также советуют не браться за тяжелую работу без крайней необходимости. Поститься в этот день нужно строго или хотя бы ограничить питание до простой постной пищи - хлеба и воды.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам:

употреблять алкоголь - он может замутить разум и вызвать ссоры или драки;

пользоваться острыми предметами - ножами, ножницами, топором или пилой;

рубить деревья, стрелять в птиц.

Согласно народным приметам, заниматься посадкой или работой в огороде не следует - растения могут плохо прижиться. Хотя в церкви прямого запрета на эту или другую работу нет, если она нет отвлекает от сути самого дня.

Народные приметы о погоде 10 апреля

Приметы дня могут рассказать, каким будет лето и урожай:

много птиц на деревьях - летом будет жарко и солнечно;

дождь пошел - к засухе летом;

сильный ветер - к неурожаю;

безветренная прохладная ночь - к скорому потеплению и солнечному дню.

День также называют по-народному Терентий Маревный: "марево" на восходе солнца предвещает хлебный и урожайный год.

