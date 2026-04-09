Ситуация вокруг ЦОФ 'Червоноградская' подрывает подготовку к зиме: вопрос выносят на рассмотрение комитета ВР

Ситуация вокруг Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) "Червоноградская" остается неурегулированной и создает риски для стабильной работы государственных шахт и подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. Об этом заявил народный депутат, член профильного энергетического комитета Михаил Бондарь.

По его словам, согласно полученному ответу Министерства энергетики, предприятие находится в процедуре санации, сопровождаемой судебными процессами и сменой руководства, при этом государство фактически не осуществляет прямого управления этим активом.

"Предприятие, которое является критически важным для работы шахт Львовско-Волынского бассейна, находится в процедуре санации, сопровождающейся судебными процессами и сменой руководства. При этом министерство прямо указывает, что не осуществляет управление этим активом и не располагает полной информацией даже о его финансовом состоянии", - отметил Бондарь.

Он подчеркнул, что ситуация выглядит гораздо серьезнее и опаснее, поскольку ключевое предприятие фактически оказалось вне системного государственного контроля, что влияет на всю производственную цепочку.

По его словам, без стабильной работы фабрики государственные шахты не могут функционировать в полноценном режиме.

"Без этой фабрики государственные шахты не могут работать в нормальном режиме. Соответственно - это влияет и на добычу, и на реализацию угля, и на выплату заработной платы шахтерам", - подчеркнул народный депутат.

Бондарь также обратил внимание, что ситуация напрямую связана с подготовкой к следующему отопительному сезону.

"Мы уже сейчас должны готовиться к отопительному сезону 2026-2027 годов. И роль угольной отрасли в этом процессе никто не отменял. Поэтому вопрос управления такими объектами не может оставаться в подвешенном состоянии", - отметил он.

По его мнению, Министерство энергетики должно более активно присоединиться к урегулированию ситуации.

"Министерство энергетики должно включиться активнее. Не стоять в стороне, а искать механизмы воздействия - в рамках закона, через судебные процедуры, через взаимодействие с другими органами", - подчеркнул Бондарь.

Он подчеркнул необходимость восстановления прозрачного управления предприятием и недопущения неформального влияния.

"Нужно навести порядок в вопросах управления, обеспечить прозрачность процессов, восстановить нормальную работу предприятия и не допустить ситуаций, когда кто-то влияет на стратегические объекты вне государства", - заявил он.

Народный депутат добавил, что через неделю планирует вынести этот вопрос на рассмотрение профильного подкомитета.

Напомним, эксперты и представители отраслевых профсоюзов отмечают, что дальнейшая неопределенность в статусе управления ЦОФ "Червоноградская" может привести к углублению кризиса в угольном секторе и осложнить подготовку энергетики к зиме.

