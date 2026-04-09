Ротару откровенно высказалась о личной жизни после смерти мужа

Певица Аурика Ротару рассказала, планирует ли она новые отношения.

Певица и младшая сестра Софии Ротару Аурикапризналась, что не планирует новых отношений с мужчинами. Об этом она рассказала в интервью для проекта "Наодинці с гламуром".

"Эта тема не для меня. Уже более 20 лет, как ушел из жизни мой муж, и я об этом даже не думаю. У меня есть чем заняться: семья, профессия, музыка, мои песни и зрители", – сказала Аурика Ротару.

Она рассказала, что в свободное от выступлений время любит работать в своем саду – сажать цветы, сеять зелень и т. д. "Я люблю за этим наблюдать: как, где и что выросло. Это для меня огромное удовольствие", – отметила артистка.

Видео дня

С мужем, бизнесменом Владимиром Пигачем, Аурика Ротару познакомилась в 1987 году на концерте в Черновцах. В 2005 году он внезапно скончался от инсульта. До этого мужчина никогда не жаловался на самочувствие и вел здоровый образ жизни. У супругов есть общая дочь Анастасия. После смерти мужа Аурика Ротару больше не выходила замуж.

Также певица высказалась о своей известной сестре. Она отметила, что, несмотря на слухи о пребывании артистки за границей, София Ротару во время полномасштабной войны остается в Украине, хотя сестры видятся крайне редко.

